«الأبيض» يتجاوز «الأخضر» ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

حقق منتخب الإمارات الوطني، فوزاً ودياً على نظيره السعودي 2-1 في المباراة التي جمعتهما على أرض استاد آل نهيان، تحت أنظار الهولندي فان مارفيك المدرب الجديد لـ«الأبيض».

قدم «الأبيض» أداء جيداً، لاسيما في الشوط الثاني من زمن المباراة بعد التغييرات التي قام بها المدرب المؤقت سليم عبدالرحمن، والتي أسهمت في تفعيل الشق الهجومي حتى يعود منتخبنا إلى هز الشباك بعد تأخره بهدف.

جاءت المباراة «بروفة» مفيدة ل«الأبيض» وسط إشراك مجموعة من اللاعبين الجدد الذين راهن عليهم الجهاز الفني، واعتمد المدرب سليم عبدالرحمن على خالد عيسى في حراسة المرمى، والرباعي بندر الأحبابي وعبدالله غانم والحسن صالح وشاهين عبد الرحمن.

أما في الوسط، فقد زج بكل من أحمد برمان وحبيب الفردان، وفي الشق الهجومي كان الاعتماد على علي مبخوت كرأس حربة ومن خلفه كل من سيف راشد وسهيل النوبي.

ونجح المنتخب السعودي في افتتاح التسجيل، حين استغل عبد الفتاح آدم كرة داخل المربع بعد دربكة ليسدد كرة قوية، سكنت شباك خالد عيسى لتعلن عن الهدف الأول والوحيد في الشوط الأول.

وحرمت العارضة السعودية، منتخبنا الوطني من فرصة إدراك التعادل، حين تكفلت في إبعاد تسديدة علي مبخوت التي ارتدت من العارضة إلى خط المرمى، قبل أن تخرج لينجو مرمى الأخضر من هدف مؤكد، بينما أهدر سيف راشد، الفرصة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ليضيع فرصة لا تعوض لإنهاء الشوط الأول.

وتمكن منتخبنا الوطني في الحصة الثانية من زمن المباراة، قلب النتيجة رأساً على عقب، بعدما لعبت التغييرات التي قام بها المدرب سليم عبد الرحمن بتفعيل الشق الهجومي، خاصة بوجود ريان يسلم. وتمكن بندر الأحبابي من تسجيل هدف التعادل بعد دربكة داخل المربع السعودي.

وتواصل التفوق الأبيض هجومياً، وسط السعي للوصول إلى مرمى الشقيق السعودي، وهو ما تحقق عبر رأسية علي مبخوت الذي ترجم التفوق الأبيض إلى هدف التقدم.

وعلى خط آخر، أعلن اتحاد كرة القدم، رسمياً توقيع عقد مع الهولندي بيرت فان مارفيك، لتولي مسؤولية تدريب منتخبنا الوطني لمدة 4 سنوات قابل للتقييم بعد انتهاء كل موسم من المواسم الأربعة، لا سيما في 2020 موعد نهاية المرحلة الأولى من التصفيات.

وأعلن ذلك عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي، وقال الجنيبي: «إن منتخبنا الوطني لكرة القدم، سيبدأ مرحلة جديدة بتولي الهولندي بيرت فان مارفيك، مسؤولية تدريبه من أجل التأهل لكأس العالم 2022 والتأهل أيضاً لكأس أمم آسيا في نسختها المقبلة في 2023».

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن اللجنة الفنية باتحاد الكرة، عملت على دراسة السيرة الذاتية لخمسة مدربين وتم الاستقرار على اختيار مارفيك من واقع أسباب عدة، في مقدمتها امتلاكه لشخصية قوية تساعده على التعامل مع اللاعبين وخبرته في المنطقة من خلال التجربة الناجحة التي خاضها مع المنتخب السعودي الشقيق الذي تأهل معه إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وثانياً: إشرافه على المنتخب الأسترالي في المونديال نفسه، وثالثاً: اتفاقه مع الاتحاد على وضع الأهداف التي من أجلها تم اختياره لقيادة المنتخب وتطوير منظومة كرة القدم في اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، وقطاع المدربين.

ولفت الجنيبي إلى الاتفاق مع مارفيك على منحه الصلاحيات الكاملة في عمله، وفق خطط واستراتيجيات تم الاتفاق عليها من أجل تحقيق كل الأهداف المرجوة، وتم الاتفاق أيضاً على منحه فرصة الاختيار لضم طاقم مواطن للعمل معه إذا رأى المدرب واتحاد الكرة ضرورة لذلك، وهو مقتنع بذلك تماماً، مؤكداً أن سليم عبد الرحمن من المرجح بقاؤه ضمن الطاقم الفني الجديد.

ومن جانبه، قال مارفيك إنه قبل المهمة لبدء مرحلة جديدة من التحدي مع منتخب جديد، وأضاف: «أعرف الكثير عن المنتخب الإماراتي منذ أن شاهدته في اللقاء الذي جمعه مع المنتخب السعودي لأثناء تدريبي له».

وقال مارفيك: «أنا هنا من أجل التأهل إلى مونديال 2022»، وكشف مارفيك، عن أنه تلقى عرضاً من المنتخب السعودي للعودة إلى تدريبه مرة أخرى، لكنه لم يوافق عليه بعد رفضهم تنفيذ الشروط التي طلبها للعودة، وقبل عرض الإمارات، لرغبته في تحقيق هدف التأهل لكأس العالم معه 2022.

ويرى مارفيك إن منتخب الإمارات يضم نخبة جيدة من اللاعبين المهاريين وعلى رأسهم عمر عبدالرحمن الذي يعتبره الأفضل في المنطقة، وأشار إلى أن عموري، عنصر مهم وسلاح قوي لأي مدرب في تنفيذ خططه التدريبية، وأنه يفضل اللاعبين من «نوعية» عموري، مبيناً أنه سيضع خطته على أساس تدعيم الفريق بعناصر جديدة تكون قادرة على مواصلة المشوار حتى نهاية تصفيات كأس العالم، لافتاً إلى أنه سيقيم بالإمارات لمواصلة عمله.