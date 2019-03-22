كلداري: منطقة الشرق الأوسط مركز للفروسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه زياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعمهما المتواصل ورعايتهما لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومعرض دبي الدولي للخيل. وقال إن منطقة الشرق الأوسط تشتهر على المستوى العالمي كونها مركزاً للفروسية، وتستمر الفعاليات عالمية المستوى المقامة في دولة الإمارات في إبراز رشاقة وجمال وسرعة وقوة الخيول العربية الأصيلة، في بيئة عائلية يسهل الوصول إليها، وبالإضافة إلى تسليط الضوء على صناعة الفروسية المربحة في المنطقة، فسوف يتضمّن معرض دبي الدولي للخيل العديد من الأنشطة المثيرة للعائلات والجمهور، تشمل المعرض الفني للفروسية، وعروض القفز بالمهور، وعروض الخيول الإسبانية، وعروض الفروسية المذهلة، بما في ذلك نصب الخيام الذي تقدّمه شرطة دبي، كما يقدّم المعرض كذلك ندوات مثيرة مع مدرب الخيول الشهير ميجيل دوراتي، وآخرين.

هذا وخلال المعرض سوف يتم عرض وبيع 100 من أرقى سلالات الخيول العربية الأصيلة القادمة من المرابط المحلية في مزاد الخيل، ويقام معرض دبي الدولي للخيل في قاعتي زعبيل 5 و 6 في مركز دبي التجاري العالمي. ويفتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة 2 ظهراً إلى 8 مساءً اليوم، ومن الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 8 مساء يوم غد.