حمدان بن راشد يفتتح بطولة دبي الدولية للجواد العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أمس، الدورة ال 16 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، والدورة ال 15 من معرض دبي الدولي للخيل، الذي يقام تزامناً مع البطولة في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة ما بين 21 و23 مارس الجاري.

وشهد إلى جانب سموه، فعاليات الافتتاح، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

كما شهد فعاليات اليوم الأول من البطولة، الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وزياد كلداري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي، وقصي عبيدالله، مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي للبطولة، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، إضافة إلى ملاك الخيول المشاركة ومحبي رياضات الفروسية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، إن بطولة دبي الدولية للجواد العربي تواصل تطورها من عام إلى آخر، وهو ما يظهر من مستويات الخيول المشاركة في الحدث، لافتاً إلى أنها تعد نموذجاً فريداً من ناحية نوعية المشاركات وأعدادها، وكذلك الجوائز التي تقدمها سنوياً للفائزين. وقال سموه إن البطولة أصبحت علامة فارقة في كافة بطولات جمال الخيل العربي.

وأثنى سموه على الدور الذي يلعبه ملاك ومربو الخيول في مختلف المرابط، لدعم البطولة والعمل على نجاحها، وذلك من خلال تقديم أفضل الخيول المشاركة، والعمل على تطوير الإنتاج المحلي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية المعرض المصاحب لفعاليات البطولة، والذي يمثل أهمية كبيرة وعاملاً مساعداً في رسم مستقبل هذه الصناعة، التي تعزز فيها دولة الإمارات مكانتها في هذا الجانب.

وعن توقعاته لكأس دبي العالمي، قال سموه: «أريد أن أوضح أنه لا يمكن القول إن المنافسة ستكون محصورة في خيول الإمارات، حيث أرى أن كافة الحظوظ ستكون متساوية من أجل الفوز باللقب».

وأكد سموه أن الموسم الحالي لم يشهد خيولاً تقدم عروضاً ترشحها للمنافسة على اللقب، وهو ما يجعل السباق مبهماً بالنسبة للفائز باللقب، ما يجعل من الصعب التكهن بنتائج الشوط الرئيسي للسباق. وتمثل الفعاليتان (دولية دبي للجواد العربي، والمعرض المصاحب) أهم منصة للخيول العربية في المنطقة، وتجذبان معاً مجموعة من أبرز اللاعبين العالميين والإقليميين في صناعة الفروسية، من جميع قطاعاتها المتخصصة والترفيهية، بما في ذلك الإسطبلات وملاك الخيول، والمربون والمتخصصون والبيطريون ومقدمو الخدمات والرعاية والمنتجات المتخصصة، والفرسان الهواة وعشّاق الخيل.

وتعد دولية دبي للجواد العربي، وجهة لاستعراض أصالة وجمال ورشاقة أرقى الخيول العربية على مستوى العالم، حيث تبلغ قيمة جوائز البطولة 4 ملايين دولار (15 مليون درهم).