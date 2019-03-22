حرب تذاكر بين اليونايتد وبرشلونة قبل موقعتهما الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

قرر نادي مانشستر يونايتد رفع أسعار تذكرة مباراة الذهاب أمام برشلونة على ملعبه «أولد ترافورد» إلى 102 جنيه استرليني، وذلك بهدف جمع المال لدعم مشجعيه عندما يسافرون لملعب «الكامب نو» في الإياب، وجاء قرار اليونايتد برفع سعر التذكرة رداً على نادي برشلونة الذي رفع سعر تذكرة مشجعي الضيف إلى 102 استرليني للشخص الواحد وهو السعر الأعلى في تاريخ مباريات اليونايتد خارج قواعده ما يشكل عبئاً على مشجعي مانشستر يونايتد عندما يسافرون للكامب نو في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

علق المتحدث الرسمي باسم اليونايتد: «سنستخدم العوائد الإضافية من مباراة الذهاب في ملعبنا لدفع فارق ال 27 استرلينياً لكل شخص من مشجعينا المسافرين».

ومنح اليونايتد مشجعي برشلونة 4610 تذاكر، وبرشلونة ليس النادي الإسباني الوحيد الذي يرفع سعر تذكرته أمام اليونايتد فقد سبقه فالنسيا مطلع الموسم وإشبيلية في الأدوار الإقصائية الموسم الماضي، وأصبحت التذاكر سلاح حرب بين الأندية في السنوات الأخيرة تماشياً مع صعود هوس المشجعين بالمواجهات الكبيرة إذ لم يعد حضور مباراة أوروبية مقتصراً على مشجعي الفريقين خصوصاً في الأدوار النهائية لذلك يخصص اليونايتد 4610 تذاكر فقط لمشجعي برشلونة رغم أن ملعبه يتسع لأكثر من 76 ألف متفرج.

أما مشجعو تشيلسي فقد قرروا محاربة المدرب ساري بالتذاكر وذلك من خلال بيع المئات من تذاكرهم الموسمية لما تبقى من مباريات الفريق على ملعبه ستامفورد بريدج في الدوري، وشوهدت الكثير من المقاعد خالية في المباراة السابقة أمام وولفرهامبتون ومن المتوقع رؤية المزيد منها أمام برايتون في 3 إبريل/ نيسان المقبل ثم ويستهام وبيرنلي، وكشفت إحصائيات عن عرض 400 حامل للتذكرة الموسمية مقاعدهم للبيع في خدمة التبادل الرسمية التابعة للنادي لمباراة الفريق أمام وست هام رغم أن المباراة ستقام في ال8 من الشهر المقبل وهي ديربي لندن وباع 150 آخرين مقاعدهم في ظرف 12 ساعة لمباراة الفريق أمام برايتون كما باع أكثر من 700 حامل للتذكرة الموسمية مقاعدهم لمباراة بيرنلي في ال 22 من الشهر المقبل. ويحتل «البلوز» المركز السادس بالدوري مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم وتفصله 4 نقاط عن الثالث توتنهام كما ينافس في مسابقة يوروبا ليج ومرشح لخوض النهائي في العاصمة الأذرية باكو لكن يبدو أن المشجعين فقدوا ثقتهم في المدرب الإيطالي ويريدون رحيله.

وعلى صعيد حامل اللقب مانشستر سيتي، كشفت التقارير عن قرب الانتهاء من صفقة لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني ساؤول (24 عاماً) كخليفة على المدى البعيد للبرازيلي فيرناندينيو الذي سيبلغ ال 34 سنة في مايو/ أيار المقبل وذلك بعد خطف برشلونة خيار سيتي الأول الهولندي فرينكي دي يونج القادم من أياكس، وكان برشلونة لاحق ساؤول في 2013 عندما باع للأتلتي ديفيد فيا وقال حينها الرئيس بارتوميو إن برشلونة سيضمن الصفقة 1 من الثلاثة: ساؤول، كوكي، خافيير مانكيو، وكثف النادي الكاتالوني في الأشهر القليلة الماضية تحركاته صوب اللاعب وعلم بمحاولات سيتي الفوز به وعلق مصدر مقرب من اللاعب: «لا يستطيع البقاء في أتلتيكو مدريد بعد هذا الموسم، كل شيء معقد بالنسبة إليه هناك، كان منفتحاً على فكرة اللعب ببرشلونة لكنه أبلغ إدارة برشلونة الآن بأن وجهته ستكون مانشستر سيتي».

ومن المتوقع أن يصل سعر الصفقة إلى 80 مليون يورو، وتحدث موراتا المعار من تشيلسي لأتلتيكو عن زميله وقال: «ساؤول واحد من أفضل اللاعبين في موقعه وهو شاب ولا شك أن أي ناد سيرغب في ضمه، أتمنى أن يبقى معنا فهو مهم جداًَ للفريق وشخص رائع».