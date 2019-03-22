مضمار جبل علي يختتم موسمه الـ 27 بمهرجان زعبيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:محمود شرف وعصام هجو

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر يسدل الستار على الموسم 27 في مضمار جبل علي لسباقات الخيول اليوم بالسباق الأخير في موسم 2018-2019، بالسباق الحادي عشر الذي يحمل اسم مهرجان (زعبيل 2).

كانت اللجنة المنظمة في جبل علي عقدت المؤتمر الصحفي الأخير في فندق حياة ريجنسي وتم الإعلان عن مشاركة 85 فرساً تتنافس على ألقاب السباق في أشواطه السبعة، ويبلغ مجموع الجوائز المرصودة للأبطال مليوناً وخمسة وستين ألف درهم.

أعلن المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير المضمار الأصفر، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثل شادويل وديرنزتاون وممثلي شركات الساحل للمقاولات وخدمات النقل المدرسي ومجموعة شركات بيم وبنك دبي التجاري ومضمار (روما -كابنيللي)، اكتمال جاهزية المضمار الأصفر لمهرجان مسك الختام الذي سوف يحظى بمشاركة مميزة من أفضل الخيول إلى جانب الحضور الجماهيري الغفير الذي سيحتشد لوداع الموسم السابع والعشرين.

يبدأ المضمار الأصفر في استقبال رواده، اعتباراً من التاسعة من صباح اليوم، وستقدم مختلف الهدايا للكبار والأطفال وسيبلغ إجمالي الهدايا المتنوعة التي اعتاد جبل علي، على استقبال جماهيره بها، 18 ألف هدية تقدم عند بوابات الدخول كنوع من الوفاء من مضمار جبل علي لجمهوره الوفي.

وينطلق سباق اليوم بالشوط الأول الذي سيكون برعاية شركة الساحل للمقاولات ومسافته 1800متر ومجموع جوائزه 80 ألف درهم ويشارك فيه 15 فرساً، وهو الشوط المخصص للخيول العربية هي اسلان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ويقوده الفارس كونور بيسلي ويشرف على تدريباته المدرب هلال العلوي، وداسان ديه لخالد الشامسي، وفؤاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وفاتح لخالد زمان، وايه اف الجاحد لخالد خليفة النابودة، ودارين لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإنذار لخليفة مطر النيادي، ومرجانة الريف لاسطبلات العجبان، وايه اف كافو لخالد خليفة النابودة، وعزام لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحازم لياس لإدارة سباقات الخيل، وار بي جولياث لفريق بايرلي، والجازي لصاحب السمو رئيس الدولة، وبشرة الريف لإسطبلات العجبان وماجيك نمبر لإسطبلات العجبان.

أما الشوط الثاني، فسيكون برعاية خدمات النقل المدرسي ومسافته 1600 متر ومجموع جوائزه 95 ألف درهم ويشارك فيه 20 فرساً هي: المرعب والمشرف واتصالات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وكرافينج لسلطان علي وانتولد سيكريت وثاقب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعادة وهيرلديك لفريق البيت المتوحد، وكوناني لجالاكسي للسباقات وجودري للراشد للسباقات واروواي لمنصور السلمان وفايز التركمان وانفسيبل سترايك للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وتريشرد تايم لنقابة بورسلي وجلوريوس بوينت لنقابة بلو لارسكبور وهاركورت لعيلان كدفور المهيري ومايتيلي ودينزل لين لمحمد خليفة البسطي وايلاند ساوند لصالح عمر بن حيدر وروا اوجوستا لأحمد المري وحمدان المنصوري.

وترعى مجموعة شركات بيم لرعاية الشوط الثالث الذي جذب 12 فرساً ومسافته 1950 متراً وجائزته 120 ألف درهم وسيكون الصراع على أوجِه، بين نخبة من الخيول القوية يتقدمها منتسرات لأحمد بن غليطة المهيري، وجست ايه بيني لمحمد خليفة البسطي، وريوتيجري لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجالس لمحمد فاروق وكي بيد للشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبوادوبولون لأحمد بن غليطة المهيري وهو المرشح الأبرز من قبل الجهور لحسم اللقب، ومدلل لعبدالله سعيد النابودة، وجافروش لفريق البيت الموحد، وإرادتي لنقابة بورسلي، وكيب اوف ايجلز لصالح عمر بن حيدر، ومزيد جالسبيرج لفريق البيت المتوحد.

وتبلغ الإثارة ذروتها عند الساعة الرابعة إلاّ ربعاً من عصر اليوم بلقاء العمالقة والكبار في الشوط الرابع في نزال الشوط الرئيسي الذي تبلغ جوائزه 300 ألف درهم ومسافته 1400 متر ويحتدم الصراع في بطولة جبل علي كلاسيك (اليوبيل الفضي) برعاية كبيرة ومميزة من قبل إسطبلات شادويل ويشارك في شوط النخبة والعمالقة 13 فرساً، هي بوشارت لفريق البيت المتوحد، وبولد ريكس لمايك دي كوك، وليكويد ميركوري لنقابة بورسلي للسباقات، وميستيك مون وأود تواوتمن وروكيت باور لمحمد خليفة البسطي، وبارفيه لفريق بايرلي وبنتر لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشمال نبراس للإمارات للسباقات الترفيهية وتامل وتقاتل وياليل وزينهم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويرعى بنك دبي التجاري الشوط الخامس الذي تبلغ مسافته 1200 متر وجائزته 125 ألف درهم وتتنافس على ألقابه 9 خيول هي: هاي اون لايف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولانسكي لفينيكس للتهجين، ومقرب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكوايسايد لعلي حداد، ووسيم لإسماعيل محمد، وكول تو وور وشجي لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجوهان ستراوس لنقابة بورسلي وستراتون ستريت لجون والتر مورايس.

واستقطب الشوط السادس 8 خيول تتنافس على بطولة ديرنزتاون استد نظير جائزة مقدارها 250 ألف درهم ومسافته 1600 متر

والخيول الثمانية التي تتسابق على اللقب هي الشامخة لماجد علي المرزوقي وسلايل لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وستاري ايس للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم واري دي رو لنقابة فينكس للسيدات وهبة لعلي العنيزي ولابيتيت سوفاج لنقابة فينيكس وليدي بارما لعائلة بارما وليدي وينسلو لنقابة فينكس.

وسيكون المشهد الأخير في موسم مضمار جبل علي اليوم، برعاية مضمار روما كابانيللي ومسافة الشوط السابع 1000متر وجائزته 95 ألف درهم وتتسابق على ألقابه 12 فرساً هي: ليدينج سبيريت لمحمد خليل أحمد، وبريف هيرو وشي شي وسالفادوري وعطا الله لنقابة بورسلي للسباقات، وإجبار لمحمد خليفة البسطي، وميدلاندر لعلي حداد، وشيس ماستر لجالاكسي للسباقات، ورافد والراصد لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسيركيل دريم لسيد حشيش، وكورنرو لهناء الرافعي، ويحظى سباق اليوم بحضور كبير من إدارة المضمار الأوروبي العريق روما -كابنيللي.

محمد الشحي: موسم استثنائي للمضمار العائلي

توجه المهندس محمد سعيد الشحي مدير إسطبلات جبل علي،بالشكر والعرفان إلى كل الجهات التي ساهمت في نجاحات سباقات مضمار جبل علي وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، وأشاد الشحي بجهود ودعم الشركات الراعية لسباقات مضمار جبل علي، وقال إن موسم سباقات الخيول يعتبر استثنائياً في المضمار العائلي من حيث زيادة عدد الأشواط ورفع قيمة الجوائز المالية في سباقات المضمار الأصفر بالإضافة إلى زيادة عدد الأشواط في جبل علي، ووصف الموسم بأنه كان شيقاً وممتعاً للغاية وحظي بحضور وتفاعل جماهيري غفير وكبير. وقال إن جمهور مضمار جبل علي يشكل ملح وفاكهة السباقات، وأشاد بمتابعة الملاك وحرص الفرسان والمدربين على تقديم أفضل ما عندهم من سباق لآخر، وأكد أن كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في نجاح السباقات مما كان له الأثر الطيب في نفوس الجميع.



سباق الجاليات على السيارة 12



تقدم اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي اليوم، السيارة الأخيرة في الموسم، والتي سيتم طرحها للجمهور، وهي من ماركة شيري اريزو، وهي السيارة رقم 12 التي يقدمها المضمار الأصفر لجمهوره ورواده خلال الموسم الحالي، وسيكون السباق على السيارة حاميا ومثيرا في مسك ختام الموسم السابع والعشرين بين أبناء الجاليات الهندية والسودانية والباكستانية، وكان أبناء الجالية الباكستانية قد نالوا نصيب الأسد من سيارات سباقات جبل علي في الموسم الحالي.

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جوائز متنوعة للجمهور



بمناسبة إقامة المهرجان الختامي للموسم السابع والعشرين على التوالي، فقد رصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي، جوائز عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداء من الساعة 12 منتصف النهار وبين الأشواط وفي نهاية السباق، بواسطة كوبونات مجانية سيتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، هذا إلى جانب العديد من الجوائز النقدية لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباق.

كما أن إدارة مضمار جبل علي وبالتعاون مع الشركات الراعية والمساندة ستقدم آلاف الهدايا للجماهير، بالإضافة إلى السحب على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسحب النقدي والمبلغ المرصود للسحب المجاني 10آلاف درهم ستوزع على 25 فائزا بواقع 400 درهم لكل كوبون فائز.



133 ألف درهم للترشيحات الصحيحة



رصدت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي جوائز مالية كبيرة للترشيحات الصحيحة، وتبلغ قيمتها 133 ألف درهم وستكون جائزة الترشيحات للشوط الأول أربعة آلاف و500 درهم، ومثلها للأشواط الثاني والخامس والسادس والسابع وقيمة الجائزة المزدوجة للشوطين الثالث والرابع 70 ألف درهم، وجائزة الترشيحات الصحيحة للأشواط السبعة مجتمعة 41 ألف درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة في المؤتمر الصحفي الأخير عن زيادة جوائز الجمهور النقدية لمسابقة جبل علي للنقاط، وذلك بالمبلغ المتبقي من السباق السابق وهو مبلغ 2500 درهم بواقع 500 درهم لكل شوط.



فعاليات وعروض



أكملت اللجنة المنظمة للسباق الختامي كافة الترتيبات المتعلقة بالجوانب الترفيهية لجمهور المضمار العائلي، وأعدت اللجنة فقرات مميزة لحفل مسك الختام الذي يشتمل على عدة فقرات تتألف من عروض فنية وتراثية للجمهور وعشاق المضمار العائلي ومنها العروض الفنية الشائقة والاستعراضات المبهرة التي ستقدمها مجموعة من الفرق الفنية والموسيقى العسكرية وبمشاركة فرق فنية متنوعة ستقدم عروضها الساحرة ومجموعة القفز بالمظلات، كما ستتواصل الفعاليات الفنية في المسرح الخلفي حتى نهاية المهرجان.