جورج ويا: الإمارات منارة إنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

اختتمت، مساء أمس، فعاليات «الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019» مع إقامة حفل الختام الرسمي للألعاب العالمية في «استاد مدينة زايد الرياضية» بالعاصمة أبوظبي، وأعلن إسدال الستار على سبعة أيام من الإنجازات الرياضية، ومشاركة الآلاف من الرياضيين والمتطوعين، والعشرات من الفعاليات، إلى جانب عدد لا يحصى من المواقف الشجاعة، والملايين من الابتسامات.

استهل الدكتور تيم شرايفر رئيس «الأولمبياد الخاص العالمي» حفل ختام نسخة «أبوظبي 2019 للأولمبياد الخاص» بكلمة مفعمة بمشاعر الحب والاعتزاز والشكر؛ حيث قال في كلمته: «في ختام الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي، أعلنها صريحة إن هذه النسخة الأفضل للأولمبياد الخاص عبر تاريخه، وأتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على كل ما قدمه من دعم ورعاية؛ من أجل استضافة هذه النسخة الناجحة على كافة المقاييس».

وأكد شرايفر في كلمته، أن الأولمبياد الخاص، وعلى مدار تاريخه الطويل يعمل؛ من أجل تحقيق إدماج لأصحاب الهمم في المجتمع بشكل كامل، وقال: «إن الإدماج في الرياضة قطع شوطاً بعيداً، والآن الإدماج في المدارس يسير بصورة جيدة، ويحقق نجاحاً كبيراً، وكذلك الرعاية الصحية، ونسعى إلى تحقيق التضامن في كافة المجالات، لا سيما توفير فرص عمل لأصحاب الهمم كحال جميع أفراد المجتمع».

تفاعل المشاركون من اللاعبين واللاعبات المتواجدين على أرضية «استاد مدينة زايد الرياضية» والجماهير الحاضرة على المدرجات كثيراً مع كلمة شرايفر، التي أعقبتها كلمتان لاثنين من لاعبي الأولمبياد الخاص.

وخاطب الحفل جورج ويا رئيس ليبيريا واللاعب السابق، مثمناً دور الإمارات المستمر في دعم الإنسانية بالمبادرات الخلاقة، ولاستضافتها للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أنه تشرف بالدعوة لحضور الحدث الإنساني العالمي وأن كل ما تحقق يؤكد قيمة الإمارات العالمية، وقال: إنه قضى أوقاتاً رياضية وإنسانية رائعة على مدار أسبوع من التسامح والمحبة، وأبدى ويا سعادته بالحضور للعاصمة أبوظبي للمرة الثانية؛ عقب قضائه فترة جيدة عندما كان محترفاً في الدوري الإماراتي مع نادي الجزيرة.

من جانبه، عبّر خلفان المزروعي المدير العام ل«الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019» عن فخرهم باستضافة أبوظبي للعرس الإنساني العالمي على مدار أيام الحدث العالمي؛ حيث حفلت تلك الأيام بالكثير من الأحداث والمشاهد الرائعة.

وتقدم خلفان المزروعي بالشكر للمتطوعين الذين بلغ عددهم 20000 متطوع، والذين بذلوا قصارى جهدهم لخدمة أصحاب الهمم، وقال لهم: جهودكم كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح الألعاب، ونحن فخورون بكم. وأضاف: المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الوالد المؤسس وضع حجر الأساس؛ لبناء مجتمع يسوده التسامح والتضامن.