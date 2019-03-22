صقر بن سعود يفتتح «مهرجان رأس الخيمة للدراجات النارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

افتتح الشيخ صقر بن سعود القاسمي، يرافقه محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، وبحضور وليد عبدالكريم، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ومدير عام الغرفة، فعاليات «مهرجان رأس الخيمة للدراجات النارية» في نسخته الثانية ب«مركز المعارض» المنظم للمهرجان، بمشاركة أكثر من 50 شركة من أكبر شركات الدراجات الرياضية والمعدلة وذات الإصدار؛ حيث تشارك أيضاً القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بدراجاتها الرياضية.

يشتمل المهرجان على نحو 45 فعالية وعروضاً مصاحبة واستعراضاً حراً، ومسيرة لأكثر من 500 دراجة نارية ستجوب الإمارة بمشاركة جميع الدراجين، انطلاقاً من موقع فعاليات المهرجان، وتحمل شعار «تسامح لنسعد»، إضافة إلى مسابقة يشارك فيها الجمهور لأجمل دراجة، ويواصل المهرجان فعالياته حتى يوم غد السبت.

وكانت مجموعة من الدراجين المحترفين قدمت عرضاً مبهراً في الافتتاح جذب الجمهور، ونال إشادة الحضور.

من جهته، أعرب الشيخ صقر بن سعود القاسمي عن سعادته ب«مهرجان رأس الخيمة للدراجات» في نسخته الثانية، وما تضمنه من فعاليات، مشيداً بجهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، ومؤكداً أن مهرجان الدراجات، والذي يحرص «مركز المعارض» التابع للغرفة على تنظيمه عاماً بعد عام سيكون علامة مميزة لعشاق رياضة الدراجات من داخل الإمارة وخارجها، مضيفاً: إن تنظيم المهرجانات يعد تجربة رائدة وجيدة في مجال السياحة، ويشكل أداة دعم قوية؛ لتشجيع وتفعيل السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات بمهارة واقتدار؛ جذب المواطنين والمقيمين لهذه الفعاليات، وهو ما يشجع السياحة، ويحرك الاقتصاد من خلال وجود قوة شرائية، وتشغيل الفنادق والنقل بأنواعه.

ومن جهته، أكد محمد علي مصبح النعيمي، أن تنوع الفعاليات والمهرجانات التي ينظمها مركز المعارض على مدار العام، إنما يهدف إلى استقطاب الآلاف من الزوار من داخل الإمارة وكافة الإمارات وخارجها.

وأضاف: «تتمثل أهمية هذه المهرجانات في إسهامها الكبير في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية مفضلة للعائلات، خاصة وأن هذه الفعاليات والمهرجانات تتزامن والكثير من العطلات الموسمية».

من جانبه، قال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة والمشرف العام على مركز رأس الخيمة للمعارض «نسعى خلال مهرجان الدراجات هذا العام إلى تقديم فعاليات جديدة تجذب الباحثين عن المغامرة والترفيه».