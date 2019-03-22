فرسان الإرادة للجودو يشيدون بمبادرة محمد بن ثعلوب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد منتخب الإرادة لفئة أصحاب الهمم للجودو الذي شارك في الأولمبياد الخاص، بمبادرة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، التي تهدف إلى توفير فرص المشاركة في المنافسات الرسمية مع أقرانهم الأسوياء بعد التألق الرائع للفريق خلال الأولمبياد الحالي، وكان فريق الجودو قدم العديد من المواهب الواعدة في مجال الجودو، ستشكل إضافة لرياضة الإمارات بعد أن ضم أبيض الجودو اللاعبات رحمة مصطفى التي لعبت في وزن تحت 63 كجم ضمن المستوى الثالث وحصلت على المرتبة الخامسة، وروضة محمد الأحبابي التي شاركت في منافسات تحت 78 كجم ونالت المركز الرابع والميدالية البرونزية بفوزها على بطلة فرنسا، إلا أنها خسرت أمام بطلات بولندا وهولندا وفرنسا.

وعلى مستوى الشباب شارك سالم المرزوقي في وزن تحت 55 كجم، ونال برونزية الأولمبياد بفوزه على لاعبين من سويسرا والهند، إلا أنه خسر لصغر سنه وخبرته أمام لاعبين من سوريا وبوركينافاسو، كما شارك اللاعب عبدالله الخنباشي في وزن تحت 90 كجم ضمن المستوى الثالث وأحرز المركز الثالث والبرونزية بعد فوزه على لاعب كازاخستان وخسر من لاعبي هولندا وبريطانيا.وثمّن لاعبو المنتخب رعاية الدولة والأندية وجهود الأجهزة الفنية والإدارية متمنين المزيد من التقدم لمختلف لاعبي الإعاقة الذهنية والألعاب البارالمبية التي تضم مختلف الإعاقات ورياضة الصم في مختلف الأندية الرياضية بالدولة، وكان الجهاز الفني قد ضم سفيان أبو ليلة المدرب الحالي للرجال، المدير الفني للألعاب بنادي العين لأصحاب الهمم وعضو اللجنة الفنية بمؤسسة زايد للرعاية الشاملة وشؤون المنتخبات بالاتحاد، وكذلك المدرب رضوان بوسريحة بنادي العين لأصحاب الهمم، والمدربة أسماء الحاج سالم في نادي أبو ظبي مدربة الأولمبياد الخاص والأولمبياد المدرسي والمدربة في اتحاد الجودو سابقا.

وذكر أبطال الإمارات أن هناك نشاطا ملحوظا في نادي خورفكان للمكفوفين، وسيتم التنسيق مع نادي دبي، لتفعيل النشاط على مستوى الدولة، بهدف إقامة بطولات سنوية لخلق منتخبات قوية تسهم في دعم مسيرة اللعبة لرفع المستوى الفني، ما ينعكس على المنتخبات الوطنية بمختلف أنواع الإعاقة خلال المشاركات المقبلة.