الرئيس جورج ويا يستعيد ذكرياته مع الجزيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الرئيس الليبيري ولاعب كرة القدم السابق جورج ويا، إلى نادي الجزيرة في زيارة خاصة أثناء تدريب «فخر أبوظبي» في قصر الإمارات في أبوظبي خلال زيارته الرسمية للإمارات العربية المتحدة.

وعبّر الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وهداف دوري أبطال أوروبا، عن سعادته بعودته إلى نادي الجزيرة ومدى تقديره للوقت الذي أمضاه كلاعب في صفوفه.

وخلال زيارته اجتمع مع زميله السابق في فخر أبوظبي، عايض مبخوت، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي الجزيرة، واستعرض مهاراته خلال اللعب مع باقي أعضاء الفريق أثناء التدريب.

وأعرب الرئيس جورج ويا، عن سعادته بالعودة إلى العاصمة أبوظبي، قائلاً: «أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعوته الكريمة لي لحضور الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي، وأنا أشعر بالسعادة لعودتي إلى مدينتي القديمة أبوظبي لأشهد على التطور الكبير التي شهدته العاصمة خلال سنوات قصيرة منذ زيارتي الأخيرة».