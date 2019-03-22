شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ثالث دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أحرز الوصل المركز الثالث في دوري كرة السلة بعد فوزه أمس على مضيفه الشارقة 80 - 73 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقام غداً السبت نهائي دوري السلة بين شباب الأهلي والنصر، وفي حالة فوز شباب الأهلي سيتوج مباشرة باللقب، أما خسارته أمام النصر فستحيل الأمور إلى لقاء فاصل.

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