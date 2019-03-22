«الإمارات» تحتفي بأرسنال على طريقتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقل لاعبو فريق أرسنال لكرة القدم أمس، إحدى طائرات الإمارات A380 من مطار لندن هيثرو، قادمين إلى دبي لخوض مباراة ودية مع فريق النصر في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم يوم 26 مارس/ آذار الحالي.

وحملت الطائرة على هيكلها الخارجي ملصقاً جديداً يظهر فيه عدد من نجوم الفريق الأول، وأثناء وجودهم في دبي سيدخل لاعبو أرسنال أيضاً في معسكر تدريبي للتعود على اللعب في الطقس الحار، وذلك استعداداً للأسابيع الأخيرة من موسم كرة القدم الحالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أرسنال، دبي مقر راعيه طيران الإمارات، التي ستتيح للمشجعين في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع عن قرب بأداء نجوم فريقهم الذي يعد واحداً من أشهر أندية كرة القدم في العالم. ويظهر في الملصق شعار نادي أرسنال ونجوم الفريق لوكاس توريرا ومسعود أوزيل وبيير إميريك أوباميانج وهنريك مخاتريان وألكساندر لاكازيت. ويغطي الملصق مساحة واسعة قدرها 383 متراً مربعاً على جانبي هيكل الطائرة الخارجي، بحيث يمكن التعرف إلى صور اللاعبين وهي محلقة في الأجواء.