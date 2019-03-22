شكرا لقرائتكم خبر عن تألق كبير لـ «دي شهيانه» و«إف فيجين إم إي» في الشوط الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في منافسات الشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر سنتين تُوجت المهرة «دي شهيانه» لمربط دبي للخيول العربية، بالمركز الأول، محققة 93.00 نقطة، وحلت بالمركز الثاني المهرة «ع ج بنفسج» لمربط عجمان محققة 91.10 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث المهرة «روعة مغيدر» لراشد سيف سعيد الزعابي محققة 91.50 نقطة.

وضمن الشوط الرابع المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، فقد توجت المهرة «إف فيجين إم إي» لمربط البداير بالمركز الأول، محققة 93.00 نقطة، وحلت بالمركز الثاني المهرة «ع ج نورة» لمربط عجمان، محققة 92.60 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث المهرة «فينيس إم إي» لصالح منيع باخت المطرفي محققة 92.10 نقطة.

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