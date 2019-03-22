نهائي مثير بين الوحدة حامل اللقب وشباب الأهلي «القياسي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عداد:علي نجم

يحلم شباب الأهلي والوحدة بنيل لقب كأس الخليج العربي لموسم 2018-2019 حين يلتقيان على أرض استاد هزاع بن زايد في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويبحث الوحدة حامل اللقب عن الحفاظ على الكأس التي توج بها الموسم الماضي على حساب الوصل بهدفين مقابل هدف، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل النجاحات في هذه المسابقة التي نال كأسها مرتين من قبل.

يمني الفريق العنابي النفس بلقب ثالث، وثان على التوالي، أملاً في إنقاذ الموسم، وتأكيد تميزه، بعدما استطاع الحفاظ على تواجده فوق منصات التتويج في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتمكن العنابي من نيل السعادة الأولى هذا الموسم، حين توج بلقب كأس سوبر الخليج العربي على حساب العين في أغسطس/آب الماضي، ليجد نفسه اليوم أمام فرصة انتزاع لقب جديد، لكن تحت قيادة فنية مختلفة.

وسيقود الهولندي تين كات فريق الوحدة، بعدما تولى المهمة خلفاً للروماني ريجيكامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليجد نفسه بعد 4 أشهر على بعد خطوة من التتويج بلقب المسابقة التي لم يعرف حلاوة الفوز بها خلال فترة قيادته للجزيرة. وتوج المدرب الهولندي العجوز بلقبي دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة مع فخر العاصمة، ليصبح قريباً من نيل الثلاثية على مستوى الألقاب المحلية.

وسيعاني الفريق العنابي اليوم غياب مجموعة من عناصره الأساسية، حيث سيبتعد عنه سداسي منتخبنا الأولمبي الذي يخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في الرياض. وتبقى خطورة العنابي تتمثل في الثنائي الهجومي، بقيادة الهداف الأرجنتيني تيجالي (3 أهداف) ومعه البرازيلي ليوناردو وصيف هدافي المسابقة برصيد 6 أهداف.

ويدرك «العنابي» أنه سيلاقي خصماً لم يسبق له خسارة أي مباراة نهائية من المباريات الثلاث التي خاضها من قبل، وهو يحمل الرقم القياسي في التتويج بالمسابقة، حيث نال 3 ألقاب تحت مسمى الأهلي. وستكون مباراة اليوم الفرصة الأنسب أمام الفرسان، للتتويج باللقب الرابع في تاريخهم، والأول في زمن ما بعد الدمج.

ويراهن شباب الأهلي الذي سيفتقد خدمات 3 عناصر بسبب وجودهم مع الأولمبي، على خبرة القائد والحارس المخضرم ماجد ناصر الذي تألق في قيادة الفريق إلى النهائي، حين تعملق في صد ركلتي ترجيح للنصر.

وسيكون وليد عباس ومعه محمد مرزوق وعبدالعزيز هيكل عناصر الخبرة في خط الدفاع، بينما سيشكل ماجد حسن رمانة الوسط، مع كل من وليد حسين أو الأرجنتيني إيمليانو في ظل غياب عبدالله النقبي الموقوف والموجود مع الأبيض.

وسيكون الفريق بأمسّ الحاجة إلى تألق لافت من الثلاثي الأجنبي المكون من الأرجنتيني دياز والبرازيلي لوفانور والأكوادوري أيوفي، في حال قرر رودلفو إشراك اللاعب منذ البداية، ليبقى إسماعيل الحمادي أحد مصادر الخطر على مستوى صناعة الخطر، بينما قد يجد أحمد خليل فرصة جديدة للمشاركة منذ صافرة البداية، علماً أن المدرب الأرجنتيني قد يجد نفسه مجبراً على الاستغناء عن بعض عناصره الأساسية من أجل إشراك الثلاثي الواعد وفق ما تنص عليه لوائح المسابقة.

سجل الأبطال

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2008 - 2009: العين، 2009 - 2010: الجزيرة، 2010 - 2011: الشباب، 2011 - 2012: الأهلي، 2012 - 2013: عجمان، 2013 - 2014: الأهلي، 2014 - 2015: النصر، 2015 - 2016: الوحدة، 2016 - 2017: الأهلي، 2017 - 2018: الوحدة.

نتائج المباريات النهائية

2008- 2009: العين - الوحدة: 1- صفر.

2009- 2010: الجزيرة- عجمان: 2- صفر.

2010- 2011: الشباب- العين: 3- 2

2011- 2012: الأهلي- الشباب: 1-1 (5-3 ركلات الترجيح).

2012- 2013: عجمان- الجزيرة: 2-1.

2013- 2014: الأهلي- الجزيرة: 2-1.

2014- 2015: النصر- الشارقة: 4 -1.

2016-2015: الوحدة- الشباب: 1- صفر.

2017-2016: الأهلي- الشباب: 2- صفر.

2017 -2018: الوحدة- الوصل: 2-1.