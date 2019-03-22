فوز ودي للعراق على سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

فاز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم على نظيره السوري بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي «جذع النخلة» في افتتاح منافسات بطولة الصداقة الدولية الودية التي تشارك فيها منتخبات العراق، سوريا، الأردن.

قدّم المنتخب العراقي مباراة جيدة لاسيما في شوطها الثاني وأضاع لاعبوه فرصاً عدة حتى تمكن اللاعب جيستن ميرام في الدقيقة 76 من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وكاد المنتخب السوري أن يدرك التعادل في الأنفاس الأخيرة من المباراة إلا أن حارس مرمى المنتخب العراقي محمد حميد تمكن من إبعاد كرة اللاعب السوري فراس الخطيب.