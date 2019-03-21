روبيرت بيريز يتحدث عن.. صراع صلاح مع أجويرو.. اختلاف مركزه.. ومن سيفوز بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث روبيرت بيريز أسطورة أرسنال السابق، والمنتخب الفرنسي عن صراع محمد صلاح مع سيرجيو أجويرو على لقب هداف الدوري الانجليزي، والمنافسة بين ليفربول، ومانشستر سيتي من أجل الفوز باللقب.

وقال بيريز في حواره مع موقع "بوين" ردًا على سؤال بشأن إمكانية فوز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الانجليزي: "أعتقد أن الصراع على الحذاء الذهبي سيكون بين محمد صلاح وأجويرو."

وتابع: "صلاح قدم موسم آخر رائع، وربما يكون أظهر لبعض الناس خطأ وجهة نظرهم عندما اعتقدوا بأنه قد لا يتمكن من تكرار المستوى الذي ظهر به الموسم الماضي."

Advertisements

وأضاف: "لقد لعب دورًا مختلفًا بعض الشيء هذا الموسم، أصبح في مركز الجناح أكثر منه جناح بجوار الخط، لذا أصبح تحت ضغط ضرورة تسجيل الأهداف ونجح في ذلك."

وواصل تصريحاته بشأن الصراع على لقب الهداف، قائلًا: "يتوجب علي أن أقول بأن أجويرو كان أفضل أمام الأندية الست الكبرى، لكن بدون شك محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الانجليزي."

تحدث عن إمكانية فوز ليفربول بالدوري الانجليزي: "هم فريق كبير، ويمتلك جمهور رائع، استطيع أن أتخيل أهمية الفوز باللقب هذا الموسم بالنسبة لهم، وسيكون من الجيد أن نرى إن كان اللاعبون سيتحملون هذا الضغط، وإن كانت الآمال ستتحول إلى احباطات أم ستوافق التوقعات من خلال أداء ليفربول في الأسابيع القادمة."

واستطرد: "اعتقد أن ليفربول قادر تمامًا على الفوز بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، يمتلكون قائمة جيدة وأفضل من السنوات السابق، ويورجن كلوب أحد أفضل المدربين في الدوري الانجليزي لذا أعتقد أنهم قادرون على الفوز باللقب من مانشستر سيتي."