حوار.. مراون محسن يتحدث عن التألق وثقة لاسارتي والانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ ريهام حمدي:

تألق مروان محسن بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة وحجز مقعدا أساسيا في تشكيل الأهلي، لقيادة هجوم الفريق محليا وإفريقيا.

وسجل مروان هدفا في مرمى شبيبة الساورة، وساهم في آخر بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهدفا بمرمى بتروجيت بالجولة الـ26.

الخليج 365 التقى مروان، للتحدث عن تألقه خلال الفترة الأخيرة، والتدريب تحت قيادة مارتن لاسارتي، واستبعاده من قائمة المنتخب لمباراتي النيجر ونيجيريا، وكان لنا هذا الحوار:

كيف ترى مستواك في الوقت الحالي؟

الحمد لله راضي بشكل كبير عن مستوايّ في الوقت الحالي سواء شاركت أو لا، كل ما يشغلني أن أكون جاهزًا دائما، والحمدلله الفترة الماضية استعدت جزء كبير من مستواي، والفترة القادمة أتمني أن أكون أفضل.

هل وصلت لكامل ليقاتك ومستواك حاليا؟

أنا أركز في الملعب، وكل شخص يراني كما يرتأي، أنا أعمل كل ما بوسعي وربنا الحمد لله يكافئني.

ما سر تألق مروان محسن مع لاسارتي؟

كل ما في الأمر أنني أركز في التدريبات وداخل الملعب، وأقوم بتنفيذ كل تعليماته خاصة في التصويب على المرمى.

ما الميزة في لاسارتي عن غيره؟

كل مدرب لديه طريقه خاصة به تختلف عن الآخر.

كيف ترى ثقة لاسارتي بك؟

ثقة أعتز بها وأتمني أكون عند حسن ظنه، ولكن لاسارتي يثق في جميع اللاعبين، الأهم مصلحة الفريق التي يهدف لاسارتي بالطبع لتحقيقها.

وكيف تعاملت مع الهجوم عليك سابقا؟

لا ألتفت لهذه الأمور، أركز في الملعب فقط وهو ما يشغل تفكيري والهجوم عليّ يزيدني إصرارًا على النجاح، لم أيأس أبدًا أو أحزن، وبقدر تعبي وتحاملي على نفسي وتركيزي في عملي أكون أحسن دائما، وإن شاء الله القادم أفضل.

ما الأفضل لك اللعب بمهاجم واحد أم مهاجمين؟

هذا يعتمد على خطة وتكتيك المدرب ولا يرجع لمروان، وأنا فقط أُنفذ توجيهاته سواء باللعب بجانب مهاجم آخر أو بمفردي.

وهل ترى أن اللعب بمهاجم واحد تقلل من خطورتك؟

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إطلاقا.. أنا أستطيع التعامل في أي طريقة لا يوجد لدي مشكله في ذلك.

ما رأيك في صفقات الأهلي الجديدة؟

صفقات كلها جيدة جدا للفريق، ولن أتحدث عن شخص بمفرده، ومع زيادة المباريات الفترة القادمة سُيشكّلون إضافة كبيرة للنادي الأهلي.

من اللاعب الذي تفضّل اللعب بجواره؟

أرتاح للعب بجوار أي لاعب، وجميعنا روح واحدة وأتمنى أن نُوفق الفترة القادمة.

ما أهدافكم الفترة المقبلة؟

حاليا كل تركيزنا على مباراة الزمالك ولا نفكر في أي شئ آخر.. البطولة الافريقية الفريق يسير بشكل منظم ويفكر في كل مرحلة على حدى.

هل يستطيع الأهلي التتويج ببطولة الدوري؟

الجميع في كامل تركيزه لحصد جميع البطولات وبطولة الدوري هي المفضلة لدى جماهيرنا وسنسعي بكل قوة للفوز بها.

كيف ترى مباراة القمة؟

هي مباراة عادية مثل أي مباراة بثلاث نقاط بغض النظر عن أهميتها النفسية والجماهيرية، وبالطبع سنسعي للفوز بها لاقتناص صدارة البطولة.

كيف ترى استبعادك من صفوف المنتخب؟

الجهاز الفني للمنتخب له كامل الحق في اختيار العناصر المناسبة لكل مرحلة، طبيعي جدا أن يحتاج أجيري للتعامل مع عدد كبير من اللاعبين للحكم على مستواهم قبل كأس الأمم.

هل تواصل معك الجهاز الفني للمنتخب؟

طبعا هناك تواصل دائم من جهاز المنتخب معي ويدعمونني بشكل كبير، سواء تم اختياري في صفوف المنتخب أو لا.

وماذا عن فترة كوبر والهجوم الذي تعرضت له؟

أترك الحكم للجماهير، كل مدرب وله فكره فأنا كنت أنفذ المطلوب، ولكن الناس كانت تنتقد عدم إحرازي للأهداف، ولكنها كانت هذه الطريقة المتبعة في وقتها وكان لابد أن تحترم وجهة نظر الجهاز الفني.

هل ترى اي اختلاف في طريقة لعب أجيري؟

بالطبع أجيري مدرب يميل للطرق الهجومية، أعتقد أن المردود سيكون أفضل للمنتخب خلال الفترة المقبلة.