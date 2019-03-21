عبدالفتاح يوضح.. موقفه من تجاوزات رئيس الزمالك.. وهل سيستقدم حكام أجانب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن كل القرارات التي اتخذها الحكم محمد الحنفي الذي أدار مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب وأثارت جدلًا كانت كلها صحيحة، مطالبًا لجنة المسابقات بحماية كل اطرف منظومة كرة القدم بما فيهم الحكام من تجاوزات مسؤولي الأندية.

وأثار الحنفي الجدل خلال إدارته مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري المصري أمس الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل 2 / 2، ليفقد الفريق الأبيض نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب المسابقة، لكنه ظل محافظا على الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الأهلي، قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم 30 مارس الجاري.

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وشن رئيس الزمالك، هجوما لاذعا ضد الحنفي وعصام عبدالفتاح، مشيرا إلى أن فريقه لم يتمكن من حصد النقاط الثلاث بسبب الأخطاء التحكيمية، كما طالب بضرورة إسناد مباريات فريقه المتبقية في المسابقة إلى حكام أجانب.

وقال عبدالفتاح في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه لا يوجد حكام بدون اخطاء لذلك تم استحداث تقنية حكم الفيديو المساعد في العديد من البطولات من بينها كأس العالم الأخيرة بروسيا، موضحا انه لا يمانع من استقدام أي ناد لحكام أجانب لإدارة مباريات فريقه في بطولة الدوري.

وطالب عبدالفتاح مسئولي الأندية المصرية بأن يخرجوا لجنة الحكام من صراعاتهم، مؤكدا أن مهمته تقف عند تقديم الدعم للحكام ومساندتهم، وأنه لا يملك الحق في معاقبة أي شخص يتجاوز في حقه أو في حق الحكام،مشددا على أن هناك قنوات شرعية سيتبعها للرد على تلك التجاوزات.