بعد إقالة ميدو .. الوحدة السعودي يعلن وصول مدربه الجديد

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الخميس وصول المدرب الأرجنتيني خوان براون مدرب الهلال السابق من أجل بدء مهمته مع الفريق وقيادته خلال الفترة القادمة بعد إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو .

وجاء اتفاق إدارة نادي الوحدة مع

المدرب الأرجنتيني بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على أن يتم النظر في أمر التجديد بعد انتهاء المدة وفقًا لنتائجه مع الفريق.

وكان نادي الوحدة أعلن إقالة المدير الفني أحمد

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حسام ميدو بسبب ردوده الغير لائقة على أحد مشجعي النادي عبر موقع تويتر قبل ان يخرج ميدو ويؤكد أن حسابه تعرض للاختراق لكن ادارة النادي السعودي تمسكت بقرار الإقالة.

يذكر أن خوان براون قاد فريق الهلال لتحقيق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

خوان براون مدرب الوحدة السعودي الجديد