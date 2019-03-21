‎الجونة يفوز على الألومنيوم بثلاثية وديًا

حقق فريق نادي الجونة فوزًا وديًا على الألومنيوم اليوم، الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي. لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي. سجل ثلاثية الجونة أحمد سعيد «أوكا»، ومحمد ناجي «جدو»، وأحمد عيد عبد الملك. ويستعد الجونة لمواجهة مصر المقاصة يوم 31 مارس الحالي في إطار منافسات الجولة 27 للدوري الممتاز على ملعب المقاولون العرب.‎

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