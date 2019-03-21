الأهلي يواجه حرس الحدود بدوري الجمهورية 2001

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١» مع فريق حرس الحدود غداً الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في مباراة مؤجلة من الجولة ٢١ لبطولة الجمهورية.

الأهلي يخوض المباراة بعدما توج رسمياً بلقب البطولة، وذلك عقب فوزه على المقاولون العرب ٣ - ١ يوم

الاثنين الماضي، ووصول رصيده إلى ٧٥ نقطة، قبل ٣ جولات من نهاية الموسم.

وفاز الأهلي هذا الموسم في ٢٣ مباراة وتعادل في ٦ مباريات، مقابل هزيمتين، مسجلا ٧٩ هدفاً، فيما استقبلت شباكه ١٦ هدفاً، وتتبقى له مباراة

أخرى مؤجلة أمام بتروجت من الجولة ٢٦ للموسم، بخلاف مباراته الأخيرة في الدوري أمام الزمالك.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.