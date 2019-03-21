راحة 3 أيام لرجال يد الأهلي قبل الاستعداد للسوبر الإفريقي

حصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على سموحة في بطولة الدوري. وقام الجهاز الفني بقيادة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش بمنح اللاعبين راحة من التدريبات؛ لالتقاط الأنفاس بعد الضغط الشديد للمباريات في الفترة الماضية. ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات يوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي التي تقام بمدينة وجدة المغربية.

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