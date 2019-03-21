يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي تدريبات بدنية مكثفة اليوم الخميس بمعسكر الإعداد الذي دخله الفريق في بولندا؛ استعدادا للمشاركة في بطولةإفريقيا التي ينظمها النادي خلال الفترة القادمة.
وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية مكثفة، على أن يتم التركيز
وكانت بعثة الفريق قد سافرت صباح أمس الأربعاء إلى بولندا لخوض معسكر الإعداد بعد أقل من 24 ساعة على فوز الفريق بلقب بطولة كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات مكثفة لرجال طائرة الأهلي بمعسكر بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.