تدريبات مكثفة لرجال طائرة الأهلي بمعسكر بولندا

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي تدريبات بدنية مكثفة اليوم الخميس بمعسكر الإعداد الذي دخله الفريق في بولندا؛ استعدادا للمشاركة في بطولة

إفريقيا التي ينظمها النادي خلال الفترة القادمة.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية مكثفة، على أن يتم التركيز

على الجوانب الخططية والفنية في المران الأول بالمعسكر.

وكانت بعثة الفريق قد سافرت صباح أمس الأربعاء إلى بولندا لخوض معسكر الإعداد بعد أقل من 24 ساعة على فوز الفريق بلقب بطولة كأس مصر.