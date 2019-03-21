مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك

قرر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض عقب عودة الفريق إلى التدريبات، بعد انتهاء فترة الراحة.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء منح لاعبيه راحة سلبية لمدة

3 أيام عقب خوض مباراة المقاولون أمس الأربعاء في الجولة 25 من عمر الدوري.

وتأتي الجلسة لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الأهلي المحدد لها 30 مارس

الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة 17، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، لما تمثله من أهمية كبيرة في مشوار البطولة.

وكان الزمالك تعادل بالأمس مع ذئاب الجبل، وخسر نقطتين ثمينتين، وسط أحداث ساخنة شهدتها المباراة بسبب القرارات التحكيمية لمحمد الحنفي.