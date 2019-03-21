الزمالك يتعادل مع الإسماعيلي سلبيا في دوري الجمهورية مواليد 99

تعادل نادي الزمالك لكرة مواليد 99 مع فريق الإسماعيلي تعادلا سلبيا ، وذلك في إطارالجولة السابعة والعشرين ، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين .
وجاء هذا التعادل تحت قيادة المدير الفني ك/ شريف خليل ويعاونه ك/ احمد غانم مدرب ، ك/ حمدي يوسف إداري الفريق .
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