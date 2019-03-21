أجيري يصدم الأهلي والزمالك

وجه المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، صدمة للأهلي والزمالك، بشأن مشاركة لاعبي الفريقين في ودية نيجيريا الثلاثاء المقبل. لاعبي الفريقين في ودية نيجيريا الثلاثاء المقبل. ورفض أجيري إراحة اللاعبين من الأهلي وللزمالك في ودية نيجيريا لرغبته في تحقيق استفادة فنية قوية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

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