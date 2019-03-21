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الزمالك يستعين بنجمه السابق لاستكشاف حسنية أغادير

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تواصل مسئولو الزمالك مع طارق مصطفى نجم الأبيض السابق، من أجل الترتيب لعقد جلسة بينه وبين السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء، لمنح الأخير معلومات كافية عن فريق حسنية أغادير المغربي، والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

وكانت قرعة دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

أسفرت عن مواجهة الزمالك لبطل المغرب، على أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام 5 أو 6 أو 7 إبريل المقبل، والعودة ستكون أحد أيام 12 أو 13 أو 14 من الشهر ذاته.

وجاء قرار مسئولي الزمالك لما

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يمتلكه طارق مصطفى من خبرات كبيرة بالدوري المغربي، بعد أن تولى تدريب فريق سريع وادي زم لفترة ليست بالقليلة، ودرايته الكبيرة بالتفاصيل الدقيقة لكرة القدم المغربية، وهو الأمر الذي سيساعد المدرب السويسري على التعرف على منافسه جيداً، وعدم الاكتفاء والاعتماد على تسجيلات الفيديو فقط.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك لقاء الذهاب خارج ملعبه، على أن تقام مباراة العودة على ملعبه.

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