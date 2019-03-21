طنطا يحتفظ بقمة بحري والمنصورة يتراجع للمركز السادس بدوري القسم الثاني

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة المنصورة أمام طنطا، والتي جمعت الفريقين بقمة الجولة 23 من دوري القسم الثانين المظاليم. تقدم المنصورة عن طريق اللاعب كريم بدير، وتعادل لطنطا اللاعب مصطفى أمين. بهذه النتيجة حافظ أبناء السيد البدوي على قمة المجموعة بعدما ارتفع رصيدهم إلى النقطة 43، في حين تراجع المنصورة للمركز الخامس بعدما رفع رصيده للنقطة 38، بفارق 4 نقاط فقط عن طنطا صاحب الصدارة.

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