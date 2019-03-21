لوحة فنية لميسي من وحي الخيال تتجسد على أرض الواقع

لم يكن أحد الرسّامين في الهند، يدرك لوهلة ان ما رسمته ريشته قبل سنوات حول الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني سيصبح في يوم ما حقيقة مجسدة على ارض الواقع.



قبل ست سنوات، رسم فنان الكاريكاتير الهندي سوهاس نهايان لوحة من وحي خياله جسدت الارجنتيني ليونيل ميسي وهو يحاول التخلص من رقابة مجموعة من لاعبين يرتدون قمصانا بيضاء وخضراء.



وقام الكاريكاتير الهندي عام 2013 بنشر لوحته على صفحته على انستغرام وفيسبوك دون أن يدرك ان ما رسمه من وحي خياله سيكتب له أن يحاكي الواقع ويتحقق على ارض الاندلس عندما تواجه برشلونة مع مضيفه ريال بيتيس وفاز عليه 4-1 الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



في هذه المباراة التي تالق فيها النجم الارجنتيني بشكل لافتا وسجل ثلاثة اهداف "هاتريك"، التقط أحد المصورين داخل ملعب بيتيس صورة فوتوغرافية تتطابق الى حد ما مع تضمنته لوحة الرسام الهندي التي مر عليها ست سنوات.



وقد بينت الصورة الملتقطة ميسي محاولا التخلص من رقابة لاعبي ريال بيتيس.



وكتب ناهيان في صفحته على فيس بوك معلقا على هذه الصدفة الجميلة: "لقد رسمت شيئا قبل 6 سنوات،صدف كرة القدم جعلت من لوحتي تتحقق تلك الليلة".



وكانت صفحة مختصة في الرياضة نشرت في حسابها على تويتر صورة الرسام الهندي بتاريخ 16 اكتوبر عام 2013.



ارقام ميسي:

لعب ميسي 2157 دقيقة في الليغا

سجل ميسي 29 هدفا في الدوري (يتصدر ترتيب الهدافين) و39 في جميع المسابقات.

ميسي يسجل هدفا كل 74 دقيقة

سجل ميسي 25 هدفا في الدوري بقدمه اليسرى و4 بقدمه اليمنى.

مرر ميسي 12 تمريرة حاسمة و18 في متخلف المسابقات.

المصدر: بي إن سبورت