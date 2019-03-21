رياضة | ديكلان رايس: من الرائع مزاملة ستيرلينج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديكلان رايس: من الرائع مزاملة ستيرلينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث ديكلان رايس لاعب فريق وست هام يونايتد عن رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي، مشيرًا لأنه قد لعب ضده عدة مرات وكان مشكلة بالنسبة له.
وقال رايس في تصريحات صحفية: "الآن أنا اتدرب معه (منتخب انجلترا) ومن الرائع أن أتدرب معه في نفس الفريق [ يضحك ]".
وأضاف قائلاً: "إنه شخص رائع، عدد الاهداف التي صنعها وسجلها تتحدث عنه".
واختتم بقوله: "بالأمس سألته عن عمره واخبرني أن عمره 24 سنة، هذا أمر مخيف، باستطاعته تحقيق كل شيء يريد تحقيقه".