رياضة | مانشستر سيتي يفاجئ قائد الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يفاجئ قائد الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر سيتي في محادثات مع قائد الفريق فنسنت كومباني بشأن تمديد عقده لمدة عام بالرغم من مشاكل الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

وذكر موقع Evening standard أن بيب جوارديولا مصمم على إبقاء قائد الفريق على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن اللياقة البدنية لللاعب، حيث يُشعر جوارديولا أن تأثير اللاعب داخل غرفة الملابس لا يزال ذا قيمة كبيرة للفريق .

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ينتهي عقده مع السيتي بنهاية العام الحالي ، وقد عانى مؤخراً من كثرة الإصابات التي دفعت جوارديولا للبحث عن مدافع لجلبه للفريق الصيف المقبل .