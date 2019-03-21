رياضة | إيان رايت: ماني يستطيع تكرار إنجاز صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيان رايت: ماني يستطيع تكرار إنجاز صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأسطورة إيان رايت، عن السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يسجل الاهداف باستمرار، وهذا أمر رائع بصرف النظر عن استمراره في المستوى، لقد تطور كثيرًا"

وقال رايت في تصريحات صحفية: "الشيء الوحيد التي يمكنك النظر اليه والتفكير به هو ما الذي يمكن لماني فعله ؟ الاستمرار وتقديم موسم مثل الذي قدمه محمد صلاح في الموسم الماضي".

وواصل: "أنا لا أقول أنه يمكن أن يكرر هذا النوع من تسجيل الاهداف مثل ما فعل محمد صلاح في الموسم الماضي، ساديو ماني يمكنه فعل كل شيء، يمكنه العودة والدفاع مع الفريق، بمكنه اللعب كجناح ومهاجم، يمكنه اللعب في كل مكان".