رياضة | مندوب هيدرسفيلد يرافق رمضان صبحي في معسكر الأولمبي بإسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مندوب هيدرسفيلد يرافق رمضان صبحي في معسكر الأولمبي بإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمر نايل مدير الشركة المسئولة عن معسكر المنتخب الأوليمبي في إسبانيا، وجود عدد كبير من الكشافين ومندوبي الأندية الأوروبية في إسبانيا لمتابعة اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم في الفترة الحالية بإسبانيا.

وقال نايل في تصريحات لستديو 93.7 على أون سبورت إف إم، أن منتخب مصر متواجد في نفس المكان مع 14 منتخب آخر متواجدين في هذا التجمع للعب لقاءات ودية استعداداية على رأسهم فرنسا والأرجنتين والسعودية وأوكرانيا وغيرهم، وكلهم في المراحل السنية الأقل من المنتخب الأول، بداية من الناشئين وحتى الأولمبي، ودائما ما تسعى الأندية الأوروبية للبحث ومتابعة المواهب في هي المراحل تحديدا.

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وعن أبرز الأندية التي أرسلت كشافيها ومندوبيها إلى إسبانيا لمتابعة اللاعبين هناك قال نايل، هناك العديد من الأندية، أبرزها مانشستر يونايتد ونيوكاسل وويستهام من انجلترا وسبانيول وفالنسيا وألافيس من إسبانيا، لكن لم يظهر أي اهتما بأي من لاعبي مصر الأوليمبي لأن المنتخب لم يلعب حتى الآن، لكن في مباراتي أمريكا وهولندا الوديتين سيكون هناك عدد كبير من الكشافين والمندوبين لمشاهدة لاعبي المنتخب.

وكشف نايل عن وجود مندوب من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لمتابعة رمضان صبحي لاعب النادي المعار للأهلي حتى نهاية الموسم، وهذا يعتبر قمة الإحترافية من الأندية الأوروبية، بمجرد علمهم بوجود لاعبهم في أوروبا حرصوا على التواجد معه ومتابعته.

وأخيرا أكد عمر نايل أن التعاون مع اتحاد الكرة جاء بعد تواصل منه كمصري موجود في شركة أوروبية بمجرد علمه بوجود هذا الكم منتخبات خلال هذه الفترة في هذا التجمع بإسبانيا وتمت الموافقة على الأمر والذي نسعى لأن يحقق المنتخب الأولمبي أقصى استفادة منه ومواجهة منتخبين بمدرستين مختلفتين مثل أمريكا وهولندا سيكون له إيجابيات كثيرة خاصة في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.