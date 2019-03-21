رياضة | وست هام يقترب من بيع مهاجمه في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وست هام يقترب من بيع مهاجمه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن ماركو ارناوتوفيتش لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، قد استغرب من استهجان الجماهير له أمام هيدرسفيلد.

ووفقًا لما ذكرته "ExWHUemployee" فإن وست هام يخطط لبيع مهاجمه الدولي النمساوي أرناوتوفيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير إلى أنه من غير المرجح أن يتلقى وست هام عروض كبيرة، من أجل التعاقد مع أرناوتوفيتش، بسس كبر سنه وتراجع مستواه.