رياضة | هشام يكن: "إيروسبورت" ولد وسيظل كبيرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يكن: "إيروسبورت" ولد وسيظل كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم عصر اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع هشام يكن ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، والذي سيبدأ نشاطه من الدوري الدرجة الرابعة، في حضور اللواء نبيل سلامة، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور زكريا محي الدين نائب رئيس النادي، وكابتن طيار خالد رفعت، عضو لجنة الكرة بالنادي وبعض من مسئولي النادي.

وبدأ اللواء نبيل سلامة، حديثه بتأكيده على ثقته الكبيرة في هشام يكن بعد انضمامه إلى أسرة النادي، مؤكدا أن طموح الإدارة يصل إلى المشاركة في البطولات الإفريقية وليس الصعود إلى الدوري الممتاز فقط.

بينما أعرب هشام يكن، عن سعادته البالغة بالتعاقد مع نادي إيروسبورت، ووجه الشكر للفريق يونس المصري واللواء نبيل سلامة، على الدعم الكبير الذي وجده منذ انضمامه إلى كتيبة النادي، قائلا: "سعيد بالتواجد في نادي كبير تابع لوزارة الطيران المدني، خاصةً عندما ينشق منها نادي إيروسبورت".

تابع هشام يكن حديثه قائلا: "لم أتصور هذا الجمال ويمكن أن يكون من أفضل الأندية التي شاهدتها من مستوى المنشآت والإمكانيات وهو نادي اتولد كبير وسيظل كبيرا".

ووعد نجم منتخب مصر السابق مسئولي النادي التواجد في الدوري الممتاز خلال 3 سنوات، والمنافسة في البطولة مع الأندية الكبيرة الأهلي والزمالك ليكون إيروسبورت بصحبة الكبار، مؤكدا أن تحقيق ذلك سيكون جني لثمار الخدمات التي وفرها مجلس الإدارة.

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وعن التدعيمات الخاصة لتكوين الفريق قال نجم نادي الزمالك السابق، سندعم الفريق من فرق الناشئين بالأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك بجانب اللاعبين المميزين من الدوري الدرجة الثانية وأيضا اللاعبين المميزين من فرق وزارة الطيران.

واختتم هشام يكن حديثه مؤكدا أن نادي إيروسبورت هو النادي القادم وسيكون من المنافسين في الدوري الممتاز.

ومن جانبه كشف زكريا محي الدين عن رسالة الفريق يونس المصري وزارة الطيران المدني، إلى اللواء نبيل سلامة رئيس نادي إيروسبورت وتوجيهه رسالة خاصة بسياسته في النادي ومطالبته أن يبدأ كبيرا.

وكشف زكريا عن ضم نادي إيروسبورت 8 قطاعات وهم، كرة القدم والسلة واليد والطائرة والسباحة والكراتيه والاسكواش والريشة الطائرة.

وأعلن زكريا عن الجهاز الفني بالكامل، حيث يتولى هشام يكن منصب المدير الفني، وعمرو عبدالمنعم مدرب ومخطط أحمال، وعمرو وحيد مدرب مساعد، وحسين السيد مدرب عام، ومحمد وحيد إداري، وحسين محي الدين مدير كرة، وخالد رفعت عضو لجنة الكرة، وأيمن عمارة عضو لجنة الكرة.