رياضة | ألبا: خسارة برشلونة للدوري حمقاء.. وهذه حقيقة علاقتي بإنريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبا: خسارة برشلونة للدوري حمقاء.. وهذه حقيقة علاقتي بإنريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوردي ألبا، أن خسارة فريقه برشلونة الإسباني للقب هذا الدوري في الموسم الحالي، ستكون حمقاء، مع كل هذه النقاط التي لديه في الصدارة، ولكن لا يزال هناك الكثير من النقاط، ويجب أن يستمر الفريق.

وقال ألبا في تصريحات صحفية: "البارسا يريدني أن أبقى وأنا أيضا، إنه نادي حياتي، ورغم أنه كان متأخراً هذا التجديد، فقد فعلنا كل شيء بأفضل طريقة ممكنة، وكلنا سعداء للغاية".

وأضاف قائلاً: "مع انريكي حققنا اداءً جيداً في البارسا، وهو لديه رأيه فيما يتعلق بكل اللاعبين، وليس هناك اي مشكلة معه، في النهاية هناك الكثير من الحديث وشائعات من الخارج، لكن مع العلم أنني أنا وكل من قاموا بتدريبي، والذين عرفتهم لفترة طويلة، ليس لدي مشاكل معهم ابدا"..