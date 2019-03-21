رياضة | الإسماعيلي يتعادل مع الزمالك في قمة دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتعادل مع الزمالك في قمة دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي مباراة الزمالك والإسماعيلي المثيرة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب نادي الزمالك في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99.

لعب الاسماعيلي بتشكيل مكون من سعد الجمال في حراسة المرمي، عمر هنيدي ، محمد ناصر ، محمد مصيلحي ، محمود البدري، محمود عبدالله ، محمد عبد السميع ،كاستيلو ، محمد سليمان ، أحمد ابراهيم، حازم مرسي .

سيطر الإسماعيلي علي مجريات اللقاء منذ انطلاق المباراة واضاع العديد من الفرص المحققة فرصتان في العارضة وفرصتان اخرجهم حارس مرمي الزمالك ببراعة بهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش الي 61 نقطة في المركز الاول بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني النادي الأهلي

يذكر ان لقاء الاهلي والاتحاد السكندري الذي اقيم بنفس التوقيت علي ملعب الاتحاد انتهى بفوز الاتحاد بهدف نظيف في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء وتوقف رصيد الاهلي عند 56 نقطة في المركز الثاني خلف الإسماعيلي المتصدر

وشهد اللقاء إصابة حارس مرمي الإسماعيلي سعد الجمال أثناء تداخله مع لاعب الزمالك هاني رشدي مما ادي الي اصابته بجرح فوق حاجبه الايمن

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وخرج اللاعب مباشرة الي المستشفى وتم عمل 5 غرز له وعقب خروجه نزل محمود الشيخ الحارس البديل الذي استطاع استكمال اللقاء وتألق ايضا

وكان اللاعب قبل اصابته من نجوم اللقاء واستطاع ان يتصدى لضربة جزاء في الشوط الاول كادت ان تغير من سير اللقاء وزاد عن مرماه بسالة.

يذكر ان هذا اللقاء أول لقاء يخوضه سعد بعد غياب الحارس الأساسي للفريق كمال السيد ويرجع السبب في تألق حراس مرمى الإسماعيلي حارس مرمي الإسماعيلي السابق ومدرب حراس مرمى الفريق حاليا أدم فؤاد.

ويقود الجهاز الفني للدراويش طارق زين مدير فني ، عسقلاني شعيب مخطط احمال ، اسلام كاظم و غريب فتحي مدربان. ادم فؤاد مدرب حراس المرمى ، محمد تاج اداري ، حازم عليان أخصائي إصابات ملاعب ، عم فكري مهام

ويلتقي الاسماعيلي الاسبوع القادم بيراميدز علي ملعب بيراميدز.