رياضة | الإمارات تعبر السعودية بهدفين وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعبر السعودية بهدفين وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب الإمارات في الفوز على منتخب السعودية 2-1 مساء اليوم الخميس، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي.

سجل عبد العزيز علي البيشي، التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 18، وأدرك المنتخب الإماراتي التعادل، عن طريق بندر الأحبابي في الدقيقة 54، قبل أن يتمكن علي مبخوت من التقدم للأبيض في الدقيقة 63.

يذكر أن المباراة ضمن المعسكر الداخلي للإمارات في العاصمة أبوظبي، استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.