رياضة | يوفنتوس "خايف" من اعتقال رونالدو في أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس "خايف" من اعتقال رونالدو في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية أن منظمي بطولة كأس الأبطال للأندية الودية التي تقام قبل بداية كل موسم في الولايات المتحدة الأمريكية اتخذوا قراراً بنقل بعض مباريات البطولة لقارة آسيا.

ومن المتوقع أن يشارك في النسخة القادمة من المسابقة الودية أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، ولكن قرار النقل قد يأتي بسبب أحد لاعبي اليوفي.

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وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يأتي خوفاً على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، حيث أن اللاعب متهم في قضية اغتصاب ويخشى أن يتم احتجازه وإعادة فتح التحقيقات.

كانت سيدة تدعى كاثرين مايورجا كانت قد تقدمت ببلاغ لشرطة مدينة لاس فيغاس ضد رونالدو تتهمه فيه بالاعتداء عليها في فندق في المدينة الأمريكية عام 2009، ثم دفع لها مبلغ 375 ألف دولا مقابل عدم إبلاغ الصحافة أو الشرطة.

ومن المتوقع أن تكون الصين وسنغافورة الوجهة المحتملة لإقامة معسكر يوفنتوس ومباريات النادي الإيطالي في بطولة كأس الأبطال.