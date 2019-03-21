رياضة | برشلونة يستعد لخطف هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعد لخطف هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد ليحل محل لويس سواريز عندما يغادر نجم الأوروغواي النادي، خلال السنوات الممقبلة.

وفي مهمة البحث هذه تم خلط أسماء عدة، ليتعاقد برشلونة مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ومن بينهم رودريغو مورينو لاعب فريق فالنسيا، والذي بات محط أنظار كبار أوروبا.

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رودريغو لديه عقد حتى عام 2022 مع فالنسيا، وخيار الرحيل محدد بـ 120 مليون، وهو رقم كبير ولا أحد سيدفع ذلك المبلغ، ولذلك يعمل برشلونة خلال الوقت الحالي، لمعرفة شروط اللاعب والخفافيش.

وتقدر قيمة رودريغو السوقية بـ 30 مليون، ويبدو أنها قليلة، ومقابل هذا المال لن يفرط فالنسيا في خدمات نجمه الإسباني.

وتحدث ريال مدريد تحدث العام الماضي لضم لاعب فالنسيا بأكثر من 50 مليون وفشل في التعاقد مع رودريغو، لذلك سيكون برشلونة مطالباُ بتقديم عرض أعلي مالياً، حال رغبته في التعاقد معه.