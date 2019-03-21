رياضة | لويس يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لويس يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني خبراً سعيداً خلال التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن تدريبات أتلتيكو مدريد اليوم شهدت عودة الظهير الإيسر البرازيلي فيليبي لويس بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق.

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واشارت الصحيفة، إلى أن سيميوني بدأ تدريبات اليوم في غياب 12 لاعباً دولياً بمشاركة خوانفران وكوكي وكالينيتش وفيليبي لويس الذي يغاب عن آخر ثلاثة مباريات للفريق بسبب إصابة العضلات.

لم يشارك لوكاس هيرنايديز وفيتولو وأرياس في التدريبات بسبب الإصابات المختلفة ولكنهم مارسوا التدريبات المنفردة في صالة الألعاب الرياضية.