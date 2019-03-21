رياضة | برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، أحد اللاعبين الذين يتمتعون بمزيد من مقدمي العروض لسوق الصيف المقبل.

تشير أحدث المعلومات إلى أن ريال مدريد و باريس سان جيرمان قد وضعا أنظارهما على الدولي السنغالي.

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ومع ذلك، وفقًا لعميله السابق برونو ساتين الذي كان يدير أعماله، فإن برشلونة هو النادي الوحيد الذي جاء لاتخاذ الخطوة بشكل جاد والتعاقد مع كوليبالي بينما كان ممثلًا عنه.

وقال وكيل أعمال كوليبالي السابق: السنغالي لاعب يمكنه أن يطمح للذهاب إلى أي ناد، لكنه جيد جدًا في نابولي، عندما كنت وكيله، لم يتفاوض ريال مدريد مع كاليدو، على عكس برشلونة.

وزادبرونو ساتين: لقد تبعه برشلونة دائمًا، لأنه يتمتع أيضًا بقدرة الاستحواذ على الكرة، وهي ميزة مهمة في برشلونة.