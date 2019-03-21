رياضة | طنطا يتخطى عقبة المنصورة في القسم الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يتخطى عقبة المنصورة في القسم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي لقاء قمة الدلتا بين طنطا والمنصورة، الذي جمعهما اليوم بالجولة 22 من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، ليواصل طنطا صدراته للمجموعة، ويبعد الفريق البرتقالي عن المنافسة في حلم الصعود.

أنتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم أفتتح كريم بدير لاعب المنصورة أهداف المبارة من ضربة ركنية في الدقيقة 5 من زمن الشوط الثاني، وتعادل مصطفي أمين في الدقيقة 12، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

مثل طنطا كل من أسلام طارق، وحسين رمضان، ومحمود مسعود، ومحمد الشاذلي، وأحمد فوزي، وأحمد قطاوي، وحسام محمد، ومصطفي أمين، ومحمد علي، وأسماعيل بامبا، وعبدالرحمن الدح.

بينما خاض "المنياوي" الشوط الأول بتشكيل مكون من عاطف نصحي، وعبدالرحمن حسان، وأحمد فوزي، ونادر السيد، ومحمد نجاتي، وكريم بدير، وابراهيم اسامة، واسلام سلاري، وأحمد راشد، وهريسة، ومحمد فوزي تريكة.

واصل طنطا الصدارة برصيد 43 نقطة، ويواجه غزل المحلة المباراة المقبلة علي ملعبه، بينما تراجع المنصورة للمركز السادس برصيد 39 نقطة، ويحل ضيفا علي الحمام بالجولة 24.

ترتيب المجموعة الثالثة

1 طنطا 43

2 دمنهور 41

3 الرجاء 40

4 الأوليمبى 40

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5 أبوقير للأسمدة 40

6 المنصورة 39

7 بلدية المحلة 38

8 غزل المحلة 36

9 فاركو 27

10 الحمام 26

11 كفرالشيخ 25

12 الجزيرة 22

13 م.ش.تلا 10

14 الجزيرة 8