رياضة | سوهاج يفوز على تحرير أسوان في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوهاج يفوز على تحرير أسوان في موقعة مثيرة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نادي سوهاج فوزًا غاليا وهاما، على نظيره فريق نادي التحرير بأسوان، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس بملعب الأول، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 22 من دوري القسم الثاني بالمجموعة الأولى.

بدأ اللقاء بضغط من أصحاب الأرض، لإدراك هدف التقدم، على الجانب الآخر، اعتمد فريق سوهاج على دفاع المنطقة، والاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي نجح من خلالها في احراز هدفه الأول من ركلة جزاء، احرزهما مصطفى سمارة، في الدقيقة36، وتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتفض فريق التحرير بعد هدف سوهاج الثاني، وتمكن فريق تحرير أسوان من العودة سريعًا للقاء بتسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد عبدالرازق، في الدقيقة 40 ليخرج الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

وخلال الشوط الثاني، ضغط فريق تحرير أسوان، بكل صفوفه لإدراك التعادل، ولكن سوهاج باغته بأحراز الهدف الثالث، عن طريق اللاعب أحمد حجي، وبعدها نجح فريق تحرير أسوان في تقليص النتيجة مجددًا بتسجيل الهدف الثاني عن طريق محمود عيسى مرجان، واستمر ضغط فريق التحرير، أملا في تسجيل هدف التعادل، ولكن استبسال مدافعي الفريق السوهاجي، حال دون تحقيق هدفهم، ليخطف الفريق السوهاجي ثلاث نقاط غالية، يعزز بها بقائه بالقسم الثاني هذا الموسم.

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بهذا الفوز، يرفع فريق نادي سوهاج رصيده للنقطة 31، ليقفز للمركز السادس، بينما يبقى تحرير أسوان عند 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 48 نقطة

2- بنى سويف 42 نقطة

3- التليفونات 39 نقطة

4- الإعلاميين 34 نقطة

5- المنيا 33 نقطة

6- ديروط 31 نقطة

7- طهطا 31 نقطة

8- سوهاج 31 نقطة

9- الألومنيوم 29 نقطة

10- النصر للتعدين 25 نقطة

11- الفيوم 24 نقطة

12- التحرير 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط