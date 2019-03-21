رياضة | ديشامب يفجر مفاجأة عن تدريب زيدان للمنتخب الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديشامب يفجر مفاجأة عن تدريب زيدان للمنتخب الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مدرب المنتخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشامب عن احتمال تولي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الحالي، المهمة الفنية للديوك، خلال الفترة المقبلة.

وقال ديشامب: في وقت أو آخر، سيكون لزيدان دور مختلف عن الآن وسيحتل هذا المكان (يقصد منصبه كمدير فني لمنتخب فرنسا).

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وزاد زميل زيدان السابق: أنا لا أعرف متى، كان يمكن أن يكون من قبل، أو بعد لا أعلم ولكن يبدو لي دليل، كما يمكن أن يقال عني في مرحلة ما.

ومع ذلك، أوضح المدرب الفرنسي، الفائز مؤخرًا بكأس العالم 2018، أنه سعيد جدًا بموقفه ولديه عقد حتى يونيو 2020، ويحب احترام التزاماته.

وشدد مدرب منتخب فرنساـ على أنه لديه أيضاً الكثير من الطموح للفوز بمزيد من الألقاب مع الديوك.