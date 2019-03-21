رياضة | أنشيلوتي يهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع نادي نابولي الإيطالي لطلب التعاقد مع ثلاثة صفقات مميزة من داخل نادي ريال مدريد الإسباني بأوامر من المدي الفني كارلو أنشيلوتي .

ويرغب أنشيلوتي مدرب نابولي في جلب ثلاثة صفقات من ريال مدريد بالصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق للقدرة على منافسة يوفنتوس بالموسم المقبل على الألقاب.

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ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن أنشيلوتي طلب من نابولي التعاقد مع الثلاثي مارسيلو وكاسيميرو وإيسكو بالرغم من ارتباط الثلاثي بالرحيل لأندية آخري، حيث طلب يوفنتوس الثنائي مارسيلو وإيسكو.

واضاف الموقع، أن أنشيلوتي يدرك جيداً قدرات الثلاثي بعد فترته مع الريال في عام 2014 و2015 لذلك يرغب في خوض التجربة معهم من جديد.

واكدت التقارير على أن زيدان قد يسمح لكاسيميرو بالرحيل حال تعاقد النادي مع نيجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي في الصيف.