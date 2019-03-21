اخبار الرياضه

رياضة | الحرب تشتعل بير ريال مدريد وبرشلونة على هذا اللاعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب تشتعل بير وبرشلونة على هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك حرب قريبة بين ناديي الإسباني وغريمه التقليدي ريال مدريد من أجل التعاقد مع رودريجو مورينو، مهاجم فريق فالنسيا الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مسؤولو البارسا متأكدين من أن ريال مدريد سوف يدخل على خط التعاقد مع رودريجو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأدت "سبورت" أن البارسا تحدث مع المقربين من المهاجم الدولي الإسباني، وأخبرهم بأن فالنسيا لن يدخل في مزاد من أجل المهاجم.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى