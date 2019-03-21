رياضة | الحرب تشتعل بير ريال مدريد وبرشلونة على هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك حرب قريبة بين ناديي برشلونة الإسباني وغريمه التقليدي ريال مدريد من أجل التعاقد مع رودريجو مورينو، مهاجم فريق فالنسيا الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مسؤولو البارسا متأكدين من أن ريال مدريد سوف يدخل على خط التعاقد مع رودريجو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأدت "سبورت" أن البارسا تحدث مع المقربين من المهاجم الدولي الإسباني، وأخبرهم بأن فالنسيا لن يدخل في مزاد من أجل المهاجم.