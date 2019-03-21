رياضة | هازارد: اتمني الوصول لمستوي صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد: اتمني الوصول لمستوي صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، بمستوى محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

الدولي المصري سجل 20 هدفًا وقدم تسعة مساعدات في جميع المسابقات، هذا الموسم مع ليفربول، ويتخلف بفارق هدف واحد عن متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وصنف هازارد لاعب ليفربول محمد صلاح بإنه لا يصدق، بفضل أدائه مع الريدز حيث يقود ليفربول للمنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ضد مانشستر سيتي.

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وقال هازارد: ما يفعله مو صلاح أمر لا يصدق، أريد الوصول إلى هذا المستوى.

تم ربط هازارد بخروج تشيلسي إلى ريال مدريد هذا الصيف، خاصة بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان، غلى مقاعد بدلاء الملكي.

زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لفريق لوس بلانكوس هو معجب بلاعب بلجيكا الدولي ومن المتوقع أن يشن غارة للتعاقد معه الموسم المقبل.

هازارد لم يجعله سراً أنه مهتم بالانتقال إلى بيرنابيو، ولكن يريد نجم تشيلسي أن يكون بنفس جودة محمد صلاح، بعد المستوى المميز الذي يقدمه الفرعون المصري في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.