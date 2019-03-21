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رياضة | هازارد: اتمني الوصول لمستوي صلاح

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اشاد إيدن هازارد نجم فريق الإنجليزي، بمستوى محمد صلاح نجم فريق .

الدولي المصري سجل 20 هدفًا وقدم تسعة مساعدات في جميع المسابقات، هذا الموسم مع ليفربول، ويتخلف بفارق هدف واحد عن متصدر قائمة هدافي .

وصنف هازارد لاعب ليفربول محمد صلاح بإنه لا يصدق، بفضل أدائه مع الريدز حيث يقود ليفربول للمنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ضد مانشستر سيتي.

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وقال هازارد: ما يفعله مو صلاح أمر لا يصدق، أريد الوصول إلى هذا المستوى.

تم ربط هازارد بخروج تشيلسي إلى هذا الصيف، خاصة بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان، غلى مقاعد بدلاء الملكي.

زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لفريق لوس بلانكوس هو معجب بلاعب بلجيكا الدولي ومن المتوقع أن يشن غارة للتعاقد معه الموسم المقبل.

هازارد لم يجعله سراً أنه مهتم بالانتقال إلى بيرنابيو، ولكن يريد نجم تشيلسي أن يكون بنفس جودة محمد صلاح، بعد المستوى المميز الذي يقدمه الفرعون المصري في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

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