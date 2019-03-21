كونور ماكجريجور يحرج إبراهيموفيتش.. ويغازل رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الأيرلندي كونور ماكجريجور، نجم الفنون القتالية المختلطة، عن علاقته بعالم كرة القدم، ونجومه المفضلين في عالم الساحرة المستديرة، مشيرا إلى أنه لعب سابقا في مركز الهجوم وخط الوسط، واصفا أسلوبه بأنه كان “قتاليا”.. معربا عن إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

كونور قال عن ممارسته كرة القدم: لعبت لصالح يلوستون سلتيك وكروملين يونايتد، إلا أن حلمي وشغفي كان نحو الرياضات القتالية، رغم إصرار مدربي على إمكانية تألقي إن استمريت في ممارسة كرة القدم.

ماكجريجور أشاد برونالدو، واصفا إياه بـ”الظاهرة”، مضيفا: هو بلا شك متألق في ميدان الرياضة وكذلك الأمر بالنسبة لمضمار الأعمال، رونالدو شخص ملتزم وقد ألهم وحفز أعدادا كبيرة من الأطفال حول العالم للعب الكرة.. لا نستطيع إنكار تألقه رغم أنه في الـ 34 انظروا إلى ما فعله في مباراته الأخيرة بدوري الأبطال عندما سجل 3 أهداف في مرمى فريق يعتبر واحدا من الأقوى دفاعيا في القارة العجوز، وهو أتلتيكو مدريد.

وعن أسطورة الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش الذي قارن نفسه بالنجم الأيرلندي قائلا إن “ماكجريجور هو زلاتان في الفنون القتالية المختلطة، أجاب ماكجريجور: أحترم هذا اللاعب لكنني أخبره بأن هناك ماكجريجور واحد في الفنون القتالية المختلطة، إن كان زلاتان يود أن يصبح نسخة من ماكجريجور في عالم الكرة فأتمنى له حظا طيبا في ذلك، أرحب به وببول بوجبا إن أرادا أن يتمرنا معي.