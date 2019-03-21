انت الان تتابع تفاصيل خبر انسحاب مرشح "بن زايد" لرئاسة اتحاد الكرة الآسيوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - انسحب المرشح الإماراتي محمد خلفان الرميثي من سباق رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الانتخابات المقررة إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في السادس من أبريل المقبل.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة في البلاد الرميثي أعلن دعمه لاستمرار البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة في منصبه رئيساً للاتحاد الآسيوي للعبة، لولاية جديدة تبدأ من العام الحالي 2019.

وحاولت الوكالة الإماراتية إخراج المشهد وكأنه "تفاهم" بين الرميثي وآل إبراهيم، علماً أن الأول لم يكن يملك أي حظوظ للوصول إلى كرسي رئاسة اتحاد الكرة الآسيوية.

وكان مصدر خليجي مطَّلع قد كشف لـ"الخليج 365"، منتصف هذا الشهر، عن حظوظ المرشح الإماراتي بقوله إن الرميثي "لن يذهب بعيداً" في الانتخابات المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الرجل "لم يكن سينجح حتى لو أكمل سباق الترشح ودخل فعلياً غمار الانتخابات".

ويُعد الرميثي، الذي أطلق حملته الانتخابية في 7 مارس الجاري، شخصية مقربة بشدة من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، كما أنه يرأس شرطة العاصمة الإماراتية، علاوة على كونه رئيساً سابقاً لاتحاد الكرة الإماراتي.

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وبانسحاب الرميثي ضمن سلمان بن إبراهيم ولاية جديدة على رأس الاتحاد القاري، لكون نائبه القطري سعود المهندي دخل الانتخابات "تكتيكياً"، بحسب المصدر ذاته.

ودفعت قطر في اللحظات الأخيرة قبل إقفال باب الترشح برَجلها القوي في السباق الرئاسي؛ خشية ضغوط سياسية قد تفرضها السعودية والإمارات على البحرين من أجل دفع سلمان بن إبراهيم إلى الانسحاب من الانتخابات الرئاسية للاتحاد الآسيوي، ومن ثم ترك الساحة لـ"الرميثي" وحيداً في حال نجح مخطط الرياض وأبوظبي.

وينصب تركيز قطر على الفوز بمقعد في تنفيذية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تبدو حظوظ الرجل قوية في الوصول إلى هذا المنصب الدولي، بحسب مصادر لـ"الخليج 365".

وخلال الكونغرس الأخير الذي انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حظي سلمان بن إبراهيم بدعم 40 اتحاداً وطنياً، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مشهد بدا إجماعاً على الرجل رغم خطط الرياض وأبوظبي الرامية إلى الوصول لكرسي رئاسة "الآسيوي".

تجدر الإشارة إلى أن سلمان بن إبراهيم يرأس الاتحاد الآسيوي للعبة منذ مطلع مايو 2013؛ حين فاز بأغلبية كاسحة بانتخابات الرئاسة، قبل أن تتم تزكيته لولاية كاملة في أبريل 2015 بالبحرين.