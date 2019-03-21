انت الان تتابع تفاصيل خبر ما موقف ميسي من ودية الأرجنتين والمغرب بطنجة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - لا يزال الحديث يتصاعد حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من عدمها مع منتخب بلاده أمام نظيره المغربي، في المباراة الودية المقررة بين الطرفين، الثلاثاء المقبل.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي لن يسافر مع الأرجنتين إلى المغرب لمواجهة "أسود الأطلس"، مشيرة إلى أن "البرغوث" يتطلع للحصول على راحة إضافية لكي يكون جاهزاً لمباريات برشلونة المقبلة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد، كما بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سيلاقي فالنسيا في الموقعة الختامية، كما سيتعين عليه مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وانضم ميسي إلى تدريبات "راقصي التانغو" لأول مرة منذ مونديال روسيا، صيف العام الفائت، وشارك مع المران الذي أقيم بمدينة "فالديبياس" الرياضية، حيث مقر تدريبات الغريم التقليدي ريال مدريد.

وبات في حكم المؤكد مشاركة ميسي في مباراة منتخب بلاده أمام فنزويلا، مساء الجمعة، على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد، فيما تشير التقارير الصحفية إلى عدم مغادرته مع البعثة الأرجنتينية لملاقاة المغرب على ملعب "طنجة".

وتندرج هذه المباريات في إطار استعداد الأرجنتين لخوض بطولة "كوبا أمريكا"، التي تحتضنها البرازيل صيف هذا العام، حيث أوقعت القرعة رفاق ميسي في المجموعة الثانية إلى جانب كولومبيا والباراغواي، إضافة إلى قطر التي تشارك ببطاقة دعوة مع اليابان كممثلَين عن القارة الآسيوية.

وكان "البرغوث" قد اعتزل اللعب دولياً عقب خسارة منتخب بلاده نهائي "كوبا أمريكا" صيف 2016، قبل أن يعدل عن قراره تحت وطأة مظاهرات شعبية طالبته بضرورة الرجوع إلى "راقصي التانغو"، الذين فشلوا في التتويج بثلاثة ألقاب متتالية ما بين عامي 2014 و2016، أبرزها السقوط أمام ألمانيا بنهائي مونديال البرازيل.